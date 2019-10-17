Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un puanları silindi Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'den 3 takımın puanını sildi. 4 büyükler haricinde Türkiye'de şampiyonluk yaşayan ilk ve tek takım olan Bursaspor'la ve Osmanlıspor'un 3, Eskişehirspor'un ise 9 puanı silindi.