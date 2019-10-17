Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un puanları silindi
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'den 3 takımın puanını sildi. 4 büyükler haricinde Türkiye'de şampiyonluk yaşayan ilk ve tek takım olan Bursaspor'la ve Osmanlıspor'un 3, Eskişehirspor'un ise 9 puanı silindi.
7. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 3 takımın puanı silindi.
- 12 puanlı Bursaspor'un 3 puanı silinerek 9 puana,
- 10 puanlı Osmanlıspor'un 3 puanı silinerek 7 puana,
- 4 puanlı Eskişehirspor'un 9 ise puanı silinerek -5 puana düşürüldü.
Puan silme cezasının sebebiyse bahsi geçen takımların Ulusal Lisans şartlarını yerine getirememesi.
Eskişehirspor, 2018 yılında da Sebastian Pinto'nun alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurması sonucu 6 puan silme cezası almıştı.
TFF 1. Lig haricinde TFF 2. Lig'den de Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor'un 3'er puannı silindiği açıklandı.
Böylece toplamda 8 takım puan silme cezası almış oldu.