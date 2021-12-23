Bursaspor takımın başına Tamer Tuna'yı getirdi
Bir dönem Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor şimdilerde TFF 1. Lig'de mücadele ediyor. Bursaspor'da hoca değişikliği yaşandı ve takımın başına Tamer Tuna getirildi.
23 Aralık 2021, Perşembe 14:00 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'nın getirildiğini açıkladı.
Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."