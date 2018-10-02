DHA'nın haberine göre; deneyimli oyuncunun arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu tespit edilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Saivet bu sürenin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.

Öte yandan Bursaspor, ligin 8. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Tunay Troun takımdan ayrı çalıştı. Minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyununun ardından antrenmanda yeşil beyazlı oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sbaah saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.