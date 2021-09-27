Bursaspor, TFF 1. Lig'de geride kalan 7 maçta sadece 5 puan alabildi. 16. sırada bulunan Bursaspor, kadro değeri olarak ligin en değerli takımı ancak bu değer, sahaya yansımıyor. Sezona Mustafa Er yönetiminde başlayan Bursaspor, ilk haftanın ardından Er ile yollarını ayırmış, 3. haftada oynanan Eyüpspor maçı öncesi Fatih Tekke'yi göreve getirmişti. Fatih Tekke ile de 4 maç çalışan yönetim, geçen hafta Özcan Bizati'ye anlaşmıştı.

Dün oynanan maçta evinde Ankaragücü'ne 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup olan Bursaspor'da taraftarlar takıma tepki gösterdi.

Bursaspor'un oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde: