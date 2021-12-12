Son olarak kendi evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’da taraftarlar teknik Direktör Özcan Bizati’yi istifaya çağırmıştı. Bursaspor yönetim kurulu bugün yaptığı toplantı sonrasında resmi internet sitesinden teknik direktör Özcan Bizati ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."

BURSA (DHA)



