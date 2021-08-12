Bursaspor'a bonservis geliri kazandırmadan Frankfurt'a gittiği için Yeşil Beyazlı camianın hedefindeki isim haline gelen Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16 bin lira değerinde hatıra forması alarak katkıda bulundu.

Ali Akman'ın bu hamlesi sonrası sosyal medyayı ayağa kaldıran taraftarlar, katkının genç yıldıza iade edilmesini istedi ve Bursaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuru paylaşımı silindi. Bursaspor Kulübü de gelen tepkiler üzerine Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine yaptığı 16.016 TL’lik katkıyı iade ettiğini şöyle açıkladı:

Profesyonel futbolcu Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine 16.016 TL’lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur’un kararıyla iade edilmiştir. kamuoyuna saygıyla duyurulur.