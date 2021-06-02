Bursaspor’dan meşaleli muhteşem kutlama
Bursaspor Kulübünün 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla binlerce taraftar, meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı. Bursaspor Kulübü’nün 58. yaşı, yeşil-beyaza gönül veren taraftarların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Hüdavendigar Kent Parkı’nda toplanan çok sayıda taraftar, saatler 21.00’i gösterdiğinde hep birlikte meşaleleri yaktı. Bursa'da geceyi gündüze çeviren taraftarlar, muhteşem görüntüler oluşturdu.
02 Haziran 2021, Çarşamba 19:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yeşil-beyazlı taraftar grupları, gün içinde özellikle sosyal medya üzerinden koordine olup Hüdavendigar Kent Parkı’na geldi. Burada saatin 21.00’i göstermesiyle binlerce meşale yakılıp, havai fişek gösterisi yapıldı. Parkın içinde bulunan derenin etrafında yakılan binlerce meşale, adeta görsel şölen oluşturdu. Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra dağıldı.
AA