Futbol Bursasporlu bir taraftar tesislere gerçek timsah getirdi

Bursasporlu bir taraftar tesislere gerçek timsah getirdi

Futbol

Bursasporlu bir taraftar tesislere gerçek timsah getirdi

Bir Bursaspor taraftarı, Sudan’dan aldığı içi doldurulmuş gerçek bir timsahı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne getirdi.

25 Aralık 2020, Cuma 16:10 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına devam ederken, tesislerin dışında ilginç bir görüntü dikkat çekti. Yeşil-beyazlı bir taraftar, Sudan’dan aldığı doldurulmuş gerçek bir timsaha atkı takarak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nin yolunu tuttu. Pandemi sebebiyle içeriye alınmayan taraftar, Bursaspor’un simgesi olan timsahı ve yeşil-beyazlı takıma olan sevgisini şu sözlerle anlattı:

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“14 aydır Sudan’dayım. Bursaspor’umu çok özledim. Ziyarete geldim. Ama pandemiden dolayı giremedim. Bursasporlu olduğum için gurur duyuyorum. Böyle bir timsah buldum. Benim arkadaşım. Gerçektir. Doldurulmuş timsah derisidir. İsmim Murat, kendimi bildim bileli Bursasporluyum.”

Yeşil-beyaz sevdalısının Sudan’dan satın aldığı içi doldurulmuş timsahın, derisini, dişlerini ve kollarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

İHA


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