Bursasporlu genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Frutti Extra Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu da açıklamasında “Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor Kulübü’ne başsağlığı dileriz” diyerek başsağlığı dileklerini iletti.



