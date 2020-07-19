Bursasporlu genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti
Frutti Extra Bursaspor'un altyapısında oynayan genç basketbolcu Kadir Buğra Acar, savaştığı kemik tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. 19 yaşındaki genç sporcu için Bursaspor'dan açıklama geldi.
19 Temmuz 2020, Pazar 10:15 Son Güncelleme:
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Frutti Extra Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” denildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu da açıklamasında “Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor Kulübü’ne başsağlığı dileriz” diyerek başsağlığı dileklerini iletti.
https://twitter.com/BsBasketbol/status/1284435765867548672
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