Futbol Bursaspor'un test sonuçları negatif

Bursaspor'un test sonuçları negatif

Futbol

Bursaspor'un test sonuçları negatif

Bursaspor'da yapılan corona virüs test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

28 Haziran 2020, Pazar 20:30 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'un corona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

İHA-AA


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