Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu trafiğe tekrar açıldı!
Bursa Ankara arasında kısa süreli kapanan trafik, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
18 Ocak 2022, Salı 11:23 Son Güncelleme:
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Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi.
İHA