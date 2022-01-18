Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.









Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi.

İHA