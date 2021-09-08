Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere, eğitim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maddi destek olmak amacıyla burs veriliyor. 5 Eylül’de gerçekleşen 2021 İOKBS sınavında binlerce öğrenci başarılı olabilmek için ter döktü. Sonuçların açıklanmasının ardından da bu öğrenciler, burslarını almaya başlayacak. Sınavın ardından şimdi öğrencilerin en çok sorduğu sorular ise Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? oldu.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Bursluluk sınavı sonuçları, 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Öğrenci velisinin istemesi hâlinde okul müdürlükleri “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

2021 İOKBS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2021 İOKBS sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 İOKBS sınav soruları ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.