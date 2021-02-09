Bursluluk sınavı başvuruları başladı

Başvurular, 26 Şubat’a kadar yapılacak. Sınav; 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenleniyor. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek. İOKBS, 25 Nisan saat 10.00’da yapılacak, sonuçlar ise 18 Haziran’da açıklanacak.