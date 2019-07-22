Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı... MEB sonuç sorgulama

Bugün LGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra gözler bursluluk sınav sonuçlarına çevrildi. Özellikle bu sabahtan itibaren öğrenciler "İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu. Ve beklene gelişme biraz önce yaşandı.

İOKBS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Beklentiler iyice artmıştı ki MEB az önce sonuçları ilan ettiğini duyurdu.

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BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.