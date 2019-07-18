Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor? İOKBS başvuruları 11-22 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapıldı. Sınavın üzerinden bir buçuk ay geçerken sonuç tarihi sabırsızlıkla bekleniyor.