Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?
İOKBS başvuruları 11-22 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapıldı. Sınavın üzerinden bir buçuk ay geçerken sonuç tarihi sabırsızlıkla bekleniyor.
Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL’yi geçmeyen öğrenciler İOKBS'ye girdiler. Sınav 2 Haziran'da gerçekleşti, sonuçlar hala açıklanmış değil. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar şu sıralar sonuç zamanını araştırıyorlar.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.