Eski adı PYBS yeni adı İOKBS olan bursluluk sınavı bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşti. Sınavın üzerinden 26 gün geçerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı sınav sonuçlarında... 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri şimdi yoğun bir şekilde "Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.