Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları yarın açıklanıyor! Sonuçlar saat kaçta açıklanacak? On binlerce öğrenci bursluluk sonuçları için günlerdir bekleyiş içerisindeydi. Öğrenciler için büyük gün yarın... 50 günlük süreç dolarken şimdi sonuç saati araştırılıyor.