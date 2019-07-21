Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları yarın açıklanıyor! Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
On binlerce öğrenci bursluluk sonuçları için günlerdir bekleyiş içerisindeydi. Öğrenciler için büyük gün yarın... 50 günlük süreç dolarken şimdi sonuç saati araştırılıyor.
İOKBS sonuçları yarın MEB tarafından açıklanacak. Böylelikle bir üsrecin sonuna gelinmiş olacak. Adaylar sabırsızlıkla günleri beklerken şimdi saatleri beklemek zorunda... Peki İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
İOKBS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Fakat geçen sene sonuçları saat 14.00'te ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.