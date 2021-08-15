Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katıldığı İOKBS sınavı koronavirüs önlemleri nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmişti. Ağustos ayının ilk yarısı geride kalırken, öğrenci ve velilerin “2021 bursluluk sınavı ne zaman?” sorusuna MEB’den yanıt geldi. Şimdi gözler, İOKBS giriş yerlerine çevrildi. İşte MEB İOKBS sınav takvimi ve sınav hakkında merak edilen diğer detaylar…

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2021 bursluluk sınavı koronavirüs önlemeleri nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiş ve uzun süre sınavın ne zaman olacağına ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Ancak binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği tarih geçtiğimiz günlerde MEB tarafından açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2021 İOKBS sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

Sınava katılan öğrencilere 4’er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

İOKBS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İOKBS sınav tarihi elli olurken, şimdi öğrenciler sınav giriş belgeleri ile sınav yerlerini beklemeye başladı.

İOKBS sınav giriş yerleri ise sınav tarihinden en az 7 gün önce yani Ağustos ayının son haftasında www.meb.gov.tr adresinden erişme açılacak.

2021 bursluluk sınavı sonuçlarının ise 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili ayrıntılara "odsgm.meb.gov.tr" ve "www.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

İOKBS NEDİR?

Kısa adı İOKBS olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, her yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavı öğrenciler burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor. Sınava her yıl katılabiliyor. Sınav sonrası açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanıyor.