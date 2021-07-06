Bursluluk sınavı ne zaman 2021? MEB İOKBS ne zaman yapılacak?

Okulların kapanmasının ve karnelerin alınmasının ardından ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde bursluluk sınavı var. Öğrencilerin eğitimine maddi destek sağlaması için binlerce öğrencinin katıldığı MEB İOKBS sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı….

2021 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 bursluluk sınavı (İOKBS) geçtiğimiz nisan ayında yapılması planlanıyordu. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle sınav ileriki bir tarihe ertelenmişti. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken, konuya dair açıklama geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.

Bakan Selçuk, bursluluk sınavının (İOKBS) ne zaman ertelendiği konusunda bir ayrıntı vermezken, sınav tarihi için salgının durumuna bakmak gerektiğini belirtti ve geçtiğimiz yıl bursluluk sınavının eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

6 Temmuz 2021 tarihi itibariyle bursluluk sınavının (MEB İOKBS) ne zaman yapılacağına dair yeni bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte sınavın geçtiğimiz yılda olduğu gibi eylül ayında yapılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.