Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk sınavına, 4,5,6,7,8, hazırlık, 9,10 ve11 sınıf öğrencileri katılabiliyor. Başvurularında ailelerin gelir seviyesi göz önüne alınırken, sınavda başarılı olan öğrencilere maddi destek sağlanıyor. MEB yaptığı açıklama ile 2022 İOKBS sınav tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Şimdi gözler Bursluluk Sınavı başvurularına çevrildi…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2022 yılı sınav takvimine göre 2022 Bursluluk Sınavı (İOKBS) 04 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

2022 İOKBS SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB’in yayınladığı takvimde 2022 İOKBS sınav tarihine ilişkin bilgi bulunurken başvuru tarihlerine ait bir detay bulunmuyor. Bakanlığın ilerleyen zamanlarda başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından başvuru tarihlerinin de belli olması bekleniyor.

İOKBS NEDİR?

İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen bir sınavdır. İOKBS’nin açılımı ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’dır.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, eğer belirlenen şartları taşıyorsa burs veya yatılı eğitim almaya hak kazanır. MEB tarafından düzenlenen ve her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.