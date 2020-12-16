Pratik Bilgiler Buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı!

Buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı!

Pratik Bilgiler

Buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı!

Günlük hayatta kullandığımız ve çoğumuzun anlamını bilmediğimiz buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı ve cümlede kullanılışı!

16 Aralık 2020, Çarşamba 10:44 Son Güncelleme:
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Günlük hayatta kullandığımız ve çoğumuzun anlamını bilmediğimiz buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı! 

Tdk'ya göre 'Buruk' ne demek?

  • Burulmuş olan
  • Tadı kekre olan (meyve)
  • Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi
  • Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse)

Cümle içinde 'Buruk' kelimesi nasıl kullanılır?

  • Vişne şerbetinin bu buruk tadı gerçek midir?
  • Rahmi'ye karşı o da ötekiler gibi buruktu.
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