Burun ameliyatından sonra normal hayatımıza ne zaman dönebiliriz?

Her ameliyatın iyileşme süreci vardır ve estetik ameliyatlarda da bu süreler istenen sonuca ulaşmak için önemlidir. Kimi zaman hastaların soramadığı, özel hayata dair bazı sorular olabilir. Burun estetiği ameliyatından sonra ne zaman cinsel ilişkiye girebilirsiniz? Ne zaman dansa gidebilirsiniz ve ne zaman makyaj yapmaya başlayabilirsiniz?

NE ZAMAN CİNSEL İLİŞKİYE GİREBİLİRİM?

Cinsel ilişki gibi, kan basıncını artıran faaliyetler için genellikle ameliyattan sonra üç hafta beklemek gerekebilir. Evet, güzel olmak acı veriyor ve bu acının bir parçası da harika burnunuzun iyileşmesi için biraz sabretmeyi gerektiriyor.

NE ZAMAN SPORA BAŞLAYABİLİRİM?

Cinsellik gibi spor salonunda çalışmaya başlamadan önce de iki ya da üç hafta beklemeniz gerekir.

NE ZAMAN DANS EDEBİLİRİM?

Burun ameliyatını gerçekten mahvedecek tek şey, buruna alınacak şiddetli bir darbedir. Dans etmek için 2 ya da 3 hafta bekleyin. Muhteşem görünüşünüzle tekrar boy gösterdiğinizde beklediğinize değecek.

NE ZAMAN MAKYAJ YAPABİLİRİM?

Bandajlar çıkar çıkmaz makyaja başlayabilirsiniz. Genellikle bir hafta sonra bandajlar çıkar. Bu arada hala şişlikler olabilir. Makyaj yaptıktan sonra #burun düzeltme hashtagi ile selfilere başlayabilirsiniz.

NE ZAMAN YÜZ BAKIMI YAPTIRABİLİRİM?

Bandajlar alındıktan sonra yüzünüzü şiş ve hassas hissedeceksiniz ve doğal refleks olarak dokunulmayı gerektiren işlemlerden uzak duracaksınız. Yıkamak bile hassasiyet yaratacaktır. Yüz temizliği yapılabilir fakat başka her türlü işlem için ameliyattan sonra sekiz hafta beklemek gerekir.

NE ZAMAN BOTOX YAPTIRABİLİRİM?

Burnunuzun güzelliği sizi diğer kozmetik işlemlere yönelmeye itebilir, bölge civarında bir botox işlemi yaptırmak için burun ameliyatından sonra 3 hafta beklemeniz gerek. Buna alın ve kaz ayağı çizgileri de dahildir. Aynısı göz altı enjeksiyonları için de geçerli. Dudak enjeksiyonunda bir sorun olmayacaktır.

YÜZÜM BOZULACAK MI?

Bandajlar çıkartıldıktan sonra yüzde şişlikler kalacaktır. Eski burnunuzla yenisini karşılaştırma konusunda takıntılı olabilirsiniz. Burnunuzda yağlanma ya da bir iki sivilce olması normaldir. Yüzünüzü normal bir şekilde yıkayabilirsiniz, fakat burnunuzu ovalamayın. Şişlikler zamanla azalacak ve görünmez olacaklar, böylece ameliyat sonrası durumu rahatça göreceksiniz.

ASLA YAPMAYIN!

Lütfen hoş ve düzgün burnunuzu içine bir şeyler çekerek tahriş etmeyin. Asla uyuşturucu kullanmayın! Sigara bile burun çevresini tahriş edebilir. Zaten o bölge ameliyat nedeniyle hassas ve tahriş olmuş durumdadır. Kan basıncını artıracak her türlü ilaç da iki ya da üç hafta boyunca ve yakın zaman sonrasında da alınmamalıdır.



