Burun estetiği hangi mevsimde yapılır?

Op.Dr. Mustafa Ali Yanık konu ile ilgili merak edilenleri anlattı:

"Kişilerin görünüşleri hakkındaki düşünceler, onların özgüvenlerini kırabilir. Birçok insan ergenlik döneminden itibaren estetik operasyon geçirmek ister. Yüzün en karakteristik organı burun olduğu için burun da yapılan değişiklikler kişilerin görünüşlerini doğrudan etkileyebilir.

Burun estetiği ameliyatlarında ilk amaç, kişinin burnunun fonksiyonel olarak en sağlıklı hale getirilmesini sağlamaktır. Burun fonksiyonel olarak en doğru biçimine kavuştuğunda estetik olarak da en doğal ve güzel görünüşü elde edecektir. Burnun ucunun duruş açısı, burun kanatlarının açıklığı, burun kemiğinin yamuk olmaması gibi problemler çözüldüğünde hem solunum problemleri hem de estetik problemler çözülmüş olur.

Burun estetiği ameliyatlarını bir süreç olarak düşünmek başarının artması üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu süreçte hasta ve doktora aynı oranda görev düşer diyebiliriz. Burun estetiği öncesi ameliyatın planlanması sürecinde hasta doktora ne istediğini tam olarak anlatabilmeli ve somut bir hale getirebilmelidir. Artık 3D görüntüleme yöntemleri ile çekilen fotoğraflar sonrasında hastanın sahip olacağı yeni yüzü gösterilebiliyor. Bu da hastaların ameliyat sonrası herhangi bir sürpriz ile karşılaşmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

BURUN ESTETİĞİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN NE?

Birçok insan burun estetiği operasyonunu ne zaman yaptırması gerektiği hakkında sorular sorar. Burun estetiği operasyonu her mevsim yapılabilen bir operasyondur. Burun estetiği olmadan önce sağlığınızın en uygun olduğu dönemi doktorunuz ile belirlemelisiniz.

Kış mevsiminde yaşanılan grip ve nezle gibi vakalar iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Kuruluk da kış aylarında en çok şikayet edilen durumlar arasındadır. Bunun yanı sıra ödem ve kanama ihtimalinin daha düşük olması da avantajlar arasında yer alır.

Yaz mevsimi burun estetiği olunmaz gibi bir düşünce yanlıştır. Ancak ödem ve kanama fazla olabilir. Ayrıca burnunuzu 15 gün boyunca korumanız gereklidir.

Bahar ayları mevsim geçişi ve alerjilerin yüksek olduğu dönemlerdir. Bu nedenle alerjisi olan insanlar bu sürece dikkat etmelidir.

ALERJİSİ OLANLAR NE ZAMAN BURUN ESTETĞİ OLMALI?

Alerjisi olan kişiler için burun estetiğinin planlanma süreci çok önemlidir. Çünkü alerji ile birlikte hapşırma, burun akıntısı, nefes almada zorlanma ve gözlerde kızarıklık gibi şikayetler artış gösterir. Burun estetiğinin bu süreçte yapılması, iyileşme süreci üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ameliyat sonrası çok sert hapşırma ya da sert burun temizleme farklı komplikasyonların oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle alerji problemi yaşayan kişiler özellikle bahar alerjisi, polen alerjisi var ise ilkbahar döneminde burun estetiği operasyonu yaptırmamalıdırlar.

Burun estetiği sonrası iyileşme döneminizin verimli geçebilmesi için size en uygun ameliyat planının belirlenmesi gereklidir. Alerji gibi bir rahatsızlığınız var ise ameliyatı yaz başında olup kendinizi güneş ışınlara karşı korumanız gereklidir. Eğer bu tür bir rahatsızlığınız yok ise kış ve bahar ayları sizin için uygun ameliyat zamanlarından biridir.

Özellikle kronik hastalıkları ve sürekli kullandıkları ilaç olan hastalar bu bilgileri doğru bir şekilde doktorları ile paylaşmalıdırlar. Ameliyat öncesi doktorunuz ile yapacağınız ön görüşme, ameliyat sürecinin sizin için sağlıklı bir hale gelmesini sağlayacaktır. Burun estetiği operasyonu yaptırmak istiyorsanız mutlaka bir uzmanla görüşmeli ve size en uygun ameliyat süreci hakkında bilgi almalısınız."