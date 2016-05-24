Burun estetiği nasıl yapılır ?

Op. Dr. Çetin DUYGU

Ameliyat öncesi dönemde hastanın tüm şikayetleri dinlenilerek, hastanın beklentileri öğrenilir. Hasta beklentilerinin gerçekçi olması ve vücut algı bozukluğunun olmaması en önemli şartların başında gelir. Hastanın sigara içmesi ve öz bakımı (beslenme, hijyen…) ameliyat sonrası iyileşme sürecini temelden etkileyen durumlardır. Burun ameliyatı sonrasında diğer vücut dokuları gibi büyük oranda 3 ayda tamamlarken, tamamen son şeklini alması yaklaşık 6-12 ayı bulmaktadır. Bu durumun istisnaları sekonder (ikinci kez ameliyat edilen) burunlardır. Bu süre yaklaşık 1 yıla kadar uzayabilir. Estetik ameliyatlarda beklentinin çok yüksek olması ve iyileşmenin çok hızlı tamamlanması istenmektedir, bu gerçekler nedeniyle hastanın sabrı önem taşımaktadır. Burun ameliyat döneminde, bir gece öncesinde aç ve susuz kalınarak yaklaşık 8 saat açlık süresi sağlanmış olmalıdır. Ameliyat süresi 2-4 saat arasında değişmekle birlikte, milimetrik değişikliklerin çok büyük farklılıklar oluşturduğu bir ameliyat olduğu için ideal bir süredir. Burun Estetiği ameliyatlarından sonra genel olarak belirgin bir ağrı görülmezken, kişinin ağrı eşiği ana belirleyici rol oynar. Ağrı ve bulantıyı minimuma indirmek amaçlı ameliyat sonrasında ilaçlarla hasta desteklenir. Herhangi bir enfeksiyona mahal vermemek amacıyla hastaya hemen cerrahi sonrasında antibiyotik tedavisi başlanarak yaklaşık 5-7 gün devam ettirilir. Hayır belirgin bir ağrı oluşmaz. Daha önceden kullanılan gazlı bez şeklinde olan tamponlar artık kullanılmamaktadır. Silikon burun içi tamponlar yapışıklığa neden olmadan kolayca çıkarılabilirler. Tamponlar genellikle bir kaç gün içinde çıkartılabilirken burnun deformitesi ve kıkırdak kalitesine bağlı olarak 7 gün ile en geç 10 gün içinde çıkartılabilir. Dikişler 7. günde alınabilir.



