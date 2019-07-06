Burun estetiği burnun oranlarını ve şeklini yüzün geneliyle uyumlu hale getirmek için yapılır. Ayrıca burundaki yapısal kusurlardan kaynaklanan solunum bozukluğu da düzeltebilir. Rinoplastide amaç yüzle uyumsuz, doğal görünümü ve nefes almayı zorlaştıran sorunları ortadan kaldırarak tedavi etmektir ve bunun için kullanılan çeşitli teknikler var. Operasyondan önce burun estetiği teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak operasyon sürecinin daha rahat bir şekilde geçirilmesine yardımcı olur.

CERRAHİ TEKNİKLER İLE BURUN ESTETİĞİ

Burun küçültme gibi kemik ve kıkırdak dokulara müdahale gerektiren estetik sorunlar için cerrahi tekniklerin kullanılması gerekir. Günümüzde burun estetiği ameliyatları ortalama 1-2 saat içinde tamamlanabilir, iyileşme süreci ise ortalama bir hafta on gün sürebilir. Özellikle kapalı teknikte kesiler burun deliklerinin içinden açılır, kapalı teknikte kullanılan özel aletlerle gerçekleştirilen işlemler sayesinde morarma ve ödem oluşma riski çok düşüktür.

Burun estetiğinde yeni burnunun şekli, kişinin karakteristik burun yapısı ile uyumlu olacak şekilde yapılır. 3D tasarım cihazlarıyla yapılan burun tasarımları ile hasta burnunu her açıdan görebilir. Özellikle hologram görüntüleme teknikleri ile hasta ameliyattan sonra nasıl bir buruna sahip olacağını bilerek ameliyata girer. Bu uygulamalar burun estetiği ameliyatlarındaki en önemli endişenin ortadan kalkmasını ve hasta memnuniyetinin artmasını sağlar. Sizin için hangi tekniğin daha uygun olduğunu öğrenmek için alanında uzman bir estetik cerraha muayene olmanızda fayda var.

AMELİYATSIZ TEKNİKLER İLE BURUN ESTETİĞİ

Ameliyatsız teknikler ile burun küçültme hariç kemer, burun ucu düşüklüğü, asimetri gibi diğer bütün şekil bozukları düzeltilebilmektedir. Günümüzde kullanılan ameliyatsız teknikler arasında en yaygın olanlar dolgu ve botoks enjeksiyon uygulamalarıdır. Hyalüronik asit dolgu malzemesi ve botulinum toksini yani botoks kullanılarak yapılan enjeksiyonlarla ortalama 15-20 dakika içinde operasyon tamamlayabilir. Dolgu enjeksiyonlarının sonucu hemen ortaya çıkarken botoks enjeksiyonunun sonuçları için birkaç gün beklemeniz gerekir. Ameliyatsız tekniklerde iyileşme sürecine ihtiyaç olmadığı için hasta birkaç dakikalık bir dinlenmenin ardından normal hayatına devam edebilir. Geçici prosedürler olduğu için botoks enjeksiyonunun yılda 4 ile 6 ayda bir, dolgu enjeksiyonunun ise 8 ile 18 ayda bir kez tekrarlanması gerekir.