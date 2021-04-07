Burun kanaması başka sorunların habercisi olabilir
Burun kanaması her yaşta, her bireyde görülebiliyor. Kanamalar kimi zaman basit bir nedenden meydana gelebilirken, kimi zaman da hayatı tehdit edebilecek sorunların göstergesi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, “Burun kanamalarını mutlaka ciddiye alın” diyerek uyarıyor.
07 Nisan 2021, Çarşamba 21:25 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Yuca, özellikle atardamardan kaynaklanan kanamalara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor:
“Burun yapısında giriş bölgesinde yer alan damar ağının zengin olması, burun kanamalarının en sık görülen nedenini oluşturuyor. Bu bölgeye gelen darbeler, sümkürme, aksırma, burun karıştırma gibi nedenlerle damarlar zedelenerek, kanama oluşabiliyor. Dikkate alınması gereken ise; burnun arka kısmından gelen kanamalar. Bu kanamalar daha nadir olmasına karşın genellikle yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalığı kaynaklı olduğu için daha ciddi sorunlara neden olabiliyor.”
BUNLARI YAPMALISINIZ
Prof. Dr. Köksal Yuca, yapılması gereken ilk müdahaleyi şöyle açıklıyor:
“Hastanın başını öne eğdikten sonra burnun ön kısmına baş ve işaret parmağıyla 5-10 dakika baskı yapılması, kanamanın durmasına yardımcı olur. Ardından buruna kan getiren damarların kasılması için buz uygulaması yapılabilir. Buz direkt değil, bir beze sarılarak uygulanmalı. Ayrıca kanama kesilene kadar derin ve yavaş nefes alınması önemli. Burun içi damarların kasılmasına neden olarak kanama önleyen spreyler de kullanılabilir. Ancak basit sebepli kanamalar bazen çok tehlikeli hastalıkların habercisi olabildiğinden, kanamanın kontrol altına alınması oldukça zor olabilir ve acil müdahale etmek gerekebilir.”
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