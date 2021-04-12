Burun kanaması orucu bozar mı?

Burun kanamasının orucu bozup bozmadığı İslam alimlerince tartışılan konulardan biridir. Genel olarak yaşanan durumun istemsizce olmasından dolayı orucu bozmadığı yönünde görüş bildirilir. Kişinin burnu kanadıktan sonra kan boğazına kaçar ve oradan midesine inerse bu durum istemsizce yaşanır.

Orucu bozan durum olmadığından tekrardan oruç tutulmasına gerek duyulmaz. Karşı görüşteki alimlere göre burun kanaması durumunda kişi kanı ağızdan atabilme imkanına sahipse oruç bozulur. Eğer oruçlu olan birey bu imkana sahipse ve kanı dışarı atmıyorsa orucunun bozulması mümkündür.

Oruçluyken burun kanaması orucu zayıflatır mı?

Oruçluyken orucu zayıflatan veya bozan birçok durum söz konusudur. Yeme, içme, cinsel münasebet ve diğer bazı eylemler orucun bozulmasına neden olabilirler. Bu tür eylemlerden uzak durulması halinde kişinin orucunun bozulmayacağı ifade edilmiştir.

Bazı durumlarda ise kişinin iradesi dışında olaylar gelişebilir. İrade dışı yaşanabilecek hususlardan biri burun kanaması kabul edilir. İstemsizce geliştiğinden kişinin orucunu bozmaz. Oruçlu olan şahıs burun kanaması gerçekleştirdiğinde bunu boğazından dışarı atabiliyorsa daha makul kabul edilir. Ancak herhangi müdahale şansı yoksa orucuna etkisi bulunmadığından kaza orucu tutmasına gerek yoktur.

Oruçluyken burun kanaması orucu etkiler mi?

Ramazan ayında insanların oruçla ilgili merak ettikleri pek çok konu vardır. Burun kanaması yaşanınca orucun durumu merak edilenler arasındadır. Oruçluyken kişinin burnu kanarsa müdahale şansı yoksa oruç etkilenmez. Kişi burnu hangi vakitte kanarsa kanasın, farklı problemler olmadığı sürece orucunu vakti tamamlanana kadar tutabilir. Tekrar niyet etmesine veya orucu yeni baştan başka gün tutmasına gerek görülmez.

Burun kanaması orucu neden bozmaz?

Orucun bozulmasına açıkça neden olan sebepler bulunur. Genellikle yeme içmeden kesilme gibi algılansa da orucun kapsamı bununla sınırlı değildir. Alimler, kişinin orucu kendi nefsini terbiye etmesi olarak algılaması gerektiğini ifade ederler. Bu durumda onu günaha sürükleyebilecek her türlü durumdan uzak kalması, cinsellikten uzak durması belirtilen unsurlardan bazılarıdır.

Alimlere göre bazı unsurlar, kasti olarak yapılmadığı için orucu bozmaz. Eğer bunlar kasti olarak yapılıyorsa orucun bozulması söz konusu olabilir. Orucun bozulmasına neden olmayan durumlardan birisi burun kanamasıdır. Burun kanaması düşme, yaralanma veya kendiliğinden olma şeklindeki unsurlardan sonra gerçekleşir.

Kişi kendi isteğiyle burnunun kanamasını istemez. Yine burnunun kanaması sonucu boğaza kan akması kişinin yönlendirmesiyle gerçekleşmez. Tersi olarak yaşananların istemsizce gerçekleştiği belirtilir. Burun kanamasında boğaza ve mideye kan gitmesi durumunun istemsizce olması nedeniyle orucu bozmadığı ifade edilir.

Hanefilere göre burun kanaması orucu bozar mı?

Hanefi mezhebinde bulunan kişiler için burun kanaması olması halinde oruç kesin olarak bozulmaz. Kişinin burnu ne sebeple kanarsa kanasın orucunun bozulmayacağı kesin şekilde belirtilmiştir. Alimler burun kanamasının elde olmayan nedenlerden dolayı gerçekleşmesinin orucu bozmayacağını belirtirler.

Şafilere göre burun kanaması orucu bozar mı?

Şafi mezhebine göre burnun kanaması orucu bozmaz. Ancak bazı kaideler söz konusu olabilir. Bunların başında kişinin yutulan kanı atıp atamayacağı durumudur. Kişi kan boğazına gittiğinde kanı atabilme imkanı varsa ve atamıyorsa orucunun zarar görmesi mümkün olabilir.

Eğer bu imkan yoksa ve kişinin durumu sıkıntılıysa burnun kanaması, akan kanın boğazdan mineye inmesi gibi hususlar net olarak orucu bozmaz şeklinde yorumlanır. Şafi alimleri burun kanamasıyla birlikte vücutta elde olmayan nedenlerden dolayı yaşanan sorunların orucu bozmadığını birçok kez ifade etmişlerdir.



