Burun-kulak estetiği ile bakışlar değişiyor

Kulak estetiği alanında kepçe kulak ameliyatları ile de yüze bütünsel yaklaşıldığın belirten Op. Dr. Cem Karas, “Kulak-burun estetiği ile hastalar daha mutlu oluyor ve istedikleri görünüme kavuşuyor” dedi. Kulak Estetiği Cerrahisi ya da başka bir deyişle kulak estetik ameliyatı hakkında bilgiler veren Op. Dr. Karas, “Yüzdeki şekil bozukluğunu düzeltmek için yapılan bu cerrahide amaç, yüzün profiline uygun bir operasyon gerçekleştirmektir. Aynı zamanda doğal ve ameliyat olduğu belli olmayan bir kulak estetiği yapılmasıdır. Kepçe kulak, çocukların okula başladıklarında; onların alay konusu olmalarına, psikolojilerinin bozulmasına sebep oluyor. Çocukların okul döneminde yaşadığı psikolojik sorunlar, ilerideki sosyal yaşantılarını da etkiliyor. Bunun önüne geçebilmek için, önceden tedbir alınması gerekir” dedi.





20 dakikalık bir ameliyat

Op. Dr. Karas, “Artık kepçe kulağı düzeltmek eskiye göre çok daha kolay. Lokal anestezi ile, hastane ve anestezi stresi yaşamadan bu sorunlar artık düzeltiliyor. Kulaklarınız uyuşturulduktan sonra minik kesiler ve sütür teknikleri ile istediğiniz görünüme kavuşuyorsunuz. Lokal anestezi olduğu için, ayna ile karşılıklı istişare ederek son şekli veriyoruz. Eskisi gibi günlerce süren bandaj uygulaması da kullanılmıyor. 1 gün kulak sargısı yapılıyor, sonra kulaklar tamamen açık kalabilir, belki birkaç gün daha sadece yatarken kulaklarınızın üzerine dönmemeniz amacıyla basit bir saç bandı kullanabilirsiniz.

5-6 gün sonra denize girebilir, gözlük takabilirsiniz. Kulak arkasında kullandığımız sütür materyali kendiliğinden eriyor, dikiş aldırma gibi bir derdiniz olmuyor. Çocuklarda 6 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Çocuklarda anestezi şart, ama ailelerin endişe etmesine gerek yok. Çünkü 20 dakika sürecek basit bir anestezi kullanıyoruz” diye bilgi verdi. Burun estetik cerrahisi hakkında da bilgiler veren Op. Dr. Karas, “Burundaki şekil bozukluğunu düzeltmek için yapılan bu cerrahi işlemle birlikte, hastanın nefes almasını engelleyen kemik ve kıkırdak eğrilikler de düzeltiliyor. Burun estetiğinde amaç yüzün profiline uygun, doğal ve ameliyat olduğu belli olmayan bir burun yapmaktır” diye konuştu. Genellikle kozmetik amaçlı görünen bu uygulamada kişinin yaşam kalitesinin de yükseldiğini belirten Op. Dr. Cem Karas, “Burun estetiğinde kişinin beklentisini karşılayacak bir burun formu uygulanmalıdır.

Bu noktada kişinin yüz yapısı, yaşı, deri yapısı gibi özellikler ön plana çıkar. Burada önemli olan, estetik yapılırken burnun nefes almasının etkilenmemesidir. Amaç nefes alan, doğal bir burun yapmaktır” ifadesini kullandı.





Ameliyat sonrası çok önemlidir

Ameliyatın ardından burun ve çevresinde hassasiyet hissedilmesinin muhtemel olduğunu belirten Op. Dr. Karas, “İyileşme süreci boyunca hastanın hareketlerine çok dikkat etmesi gerekir. Ayrıca hasta, burnuna darbe almaktan kesinlikle kaçınmalıdır. Burnun tamamen oturması ve iyileşme sürecini tamamlamasına kadar hasta, güneşe çıkarken de dikkatli olmalıdır. Buruna darbe alınmaması çok önemlidir. Hastanın dikkat etmesi gereken bir diğer eylem, hapşırmadır. Hasta ağzı açık hapşırarak, burnunda oluşacak basıncı azaltabilir. Ameliyat sonrasında bir ağrı ile karşılaşırsanız, doktorunuz ilaç veya burun damlası önerebilir” dedi.