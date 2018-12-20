Burun kuruluğuna karşı 4 pratik çözüm

“Burun içi kuruduğunda, rahatsız edici ve bazen ağrılı olabilir. Kuru bir burun için, buhar inhalasyonu, nemlendirici ve burun spreyleri veya burun yıkamaları kullanılabilir. Kuru bir burun genellikle zararsızdır. Bununla birlikte tedavi edilmezse, kaşıntı, yanma, kabuklanma, burun kanaması, tıkanıklık gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Buna engel olabilmek için evinizde yapabileceğiniz pratik çözümler mevcut” diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, burun kuruluğunu engelleyebilmek için 4 pratik yöntem önerdi:

1-ODANIZI NEMLENDİRİN

Nemlendiriciler, burun tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Nemli ortam, burun tıkanıklığını hafifleten ve sinüslerin düzgün bir şekilde drenajını sağlayan nazal geçişi nemli tutmaya yardımcı olur. Nemlendiriciler, evlerde ve ofislerde klima ve merkezi ısıtma nedeniyle kaybedilen nemin yerini alabilir. İdeal olarak bir kişi her ikisi de sağlığa zararlı olabilecek küf ve bakteri üremesini önlemek için nemlendiricilerini her gün temizlemelidir. İdeal nem oda sıcaklığına bağlı olarak yüzde 30-50 arasında değişmektedir. Daha yüksek nem seviyelerinin, belirtileri daha da kötüleştirebilecek toz akarlarının ve diğer alerjenlerin büyümesini destekleyebileceğini belirtmek önemlidir. Bağıl nemi ölçen bir cihaz olan bir higrometre, bir kişinin nemlendiricinin ne zaman ve ne zaman kullanılacağına karar vermesine yardımcı olabilir.

2-BUHAR SOLUYUN

Nemlendiriciye erişimi olmayan insanlar, buharı; sıcak su torbası, sıcak duş, banyo veya saunadan sağlayabilirler. Bununla birlikte buhar inhalasyonunun yararları geçicidir. Cildi yakmaktan kaçınmak için suyun kaynamadığından veya aşırı sıcak olmadığından emin olunmalı.

3-BOL SU İÇİN

Çok az su içmek, nazal pasajlar dahil olmak üzere vücudun dokularını kurutabilir. Burnun nemli kalması için en iyi yol, günde en az 2 litre su içmektir.

4-TUZLU BURUN SPREYLERİ İLE BURNUNUZU YIKAYIN

Tuzlu burun spreyi, kuru bir burun için yardımcı olabilir. Tuzlu burun spreyleri burun pasajlarını nemlendirir. Bu, mukus akışını iyileştirmeye yardımcı olur ve iltihaba neden olmadan önce toz, kir ve polen gibi tahriş edici maddeleri temizler.

Tuzlu burun spreyleri eczanelerden alınabilir. Her zaman bu ürünlerin ambalajını dikkatle okuyun ve talimatları takip ettiğinizden emin olun.

Alternatif olarak evde tuzlu sprey yapabilirsiniz. İşte tarif:

MALZEMELER

Tahrişe yol açacak koruyucu içermeyen iyotsuz tuz

Karbonat

Bir bardak içme suyu

Küçük ince bir sprey şişesi veya 50 cc.'lik boş şırınga (iğnesiz)

YAPILIŞI: Üç çay kaşığı tuzu bir çay kaşığı kabartma tozuyla karıştırın ve karışımı küçük hava geçirmez bir kapta saklayın.

Bir çay karışımı suya ekleyin

Çözeltiyi sprey şişesine veya şırıngaya dökün.

KULLANIM ŞEKLİ: Başı öne doğru eğin, burun içinden yavaşça nefes alın ve solüsyonu her burun deliğine bir veya iki kez püskürtün.