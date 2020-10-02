Burun spreyi hasta edebilir

Kemik eğriliği (septum deviasyonu), burun boşluğu yan duvarlarında yer alan yumuşak dokuların (konkaların) şişmesi, hava kirliliği, sigara kullanımı, alerjik nezle ve sinüzit gibi rahatsızlıkların burun tıkanıklığına neden olabileceğini ifade eden Op.Dr. Hünkar Batıkhan, “Burun tıkanıklığı sorunu yaşayan kişiler genellikle doktora başvurmak yerine burun spreyi kullanmayı tercih ediyor. Burun mukoza dokusunu incelten bu spreyler strese bağlı ödemi kolay bir şekilde attığı için insanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Burun spreylerinin 3-5-7 gün olarak değişen kullanım şekilleri vardır. Uzun süre kullanılan spreyler alışkanlık yaparken, mukozada kalıcı değişiklikler ve hasarlar yapmaya başlar” dedi.

Sprey dönüp dolaşıp burnu tıkıyor

Dekonjestan sınıfında yer alan bu tür ilaçların mutlaka doktor tavsiyesi ile kullanılması gerektiğini belirten Dr. Batıkhan, “Bu spreylerin altı ay ve daha fazla kullanılması Rinitis medikamentoza hastalığına yol açıyor. Burnu açmak için kullanılan bir sprey tam tersine dönüp dolaşıp burnu tıkıyor. Uzun süreli kullanımda mukozada tepki kalmıyor ve tam tersi ilaç daha fazla ödem yapıp mukozayı şişiriyor. Bu tepkilere rağmen kullanılmaya devam edilirse Kronik Rinit hastalığı ortaya çıkıyor. Okyanus suyu ve deniz suyu ise sadece burun mukozasında biriken hafif ödemi alır ve zararı yoktur” diye konuştu.





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