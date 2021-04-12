Burun Spreyi Orucu Bozar mı?

Ramazanın gelmesi ile birlikte, oruç tutacak kişiler orucun hangi durumlarda bozulacağı ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bilindiği gibi oruç İslam dinin 5 şartından biridir. Sağlığı yerinde olan yetişkin her bireyin oruç tutması gerekmektedir. Bilerek ve isteyerek oruç bozmanın günahı oldukça fazladır ve bozulan orucun yerine kaza orucu tutulması gerekir. Bu sebeple kişiler orucun hangi durumlarda bozulduğunu öğrenmek isterler.

Kişilerin yeme, içme ve cinsel ilişkiye girme hallerinde oruç bozulmaktadır. Bunun yanında hastalık sebebi ile buruna sıkılan spreylerin orucu bozup bozmadığı da merak edilmektedir.

Burun içerisine burun spreyi sıkılmasının ardından bu sıvı burun çeperlerince emilir. Burun spreyi sebebi ile bu sıvının bir miktarı da mideye gönderilmektedir. Bu durum kişinin ağzını çalkalaması ile aynı kategoriye alınmıştır. Bu sebeple burun spreyi orucu bozmaz.

Bunun yanında burun spreyleri bir gıda ürünü değildir. Bu sebeple bu spreylerin sıkılması yeme içme olarak değerlendirilmediği için burun spreyinin orucu bozmadığı görüşü hakimdir.

Oruçluyken Burun Spreyi Kullanmak Orucu Zayıflatır veya Etkiler mi?

Tedavi için buruna sprey sıkılması ya da damla damlatılması halinde bir damla ile vücuda yaklaşık olarak 0,06 cm3 kadar sıvı girişi olur. Bu sıvının bir miktarı burun çeperlerinden emilmektedir. Bu şekilde de mideye ulaşır. Bu durum ağzın su ile çalkalanmasına eş değer olarak gösterilmektedir.

Kulak ve boğaz bölgesinde kanal vardır. Fakat bu kanal kulak zarı ile tıkanmıştır. Bu nedenle de kulağa bir damla damlatılması halinde bu sıvı boğaza kadar gidemez. Zaten bunun yanında kulağa ya da buruna damla damlatılması veya sprey sıkılması yeme içme kategorisinde yer almamaktadır. Bu sebeple orucun bozulmasına sebebiyet vermez.

Oruç, yeme içme ve cinsel birliktelik ile bozulur. Nefsin bunlardan uzak olması adına oruçluyken kişilerin yemek ve içmekten bunun yanında cinsel münasebetten uzak durması gerekir.

Kişilerin tedavi amacı ile burunlarından damla damlatması orucun bozulmasına sebep olmaz. Diyanetin görüşleri de bu yöndedir. Bir kişi burun spreyi sıktığı zaman kişilerin burunlarından 0,06 cm3 kadar bir sıvı vücuda girer. Bu sıvının bir miktarı da burun çeperlerinden emilip mideye ulaşır. Ancak bu miktar oldukça azdır. Yani kişilerin oruçlu iken ağızlarını çalkalaması ile eş değerdir. Bu da orucun bozulmasına sebep olacak kadar bir miktar değildir.

Bunun yanında kişiler sağlık için burun spreyi kullanmaktadır. Yani kişilerin burun spreyi kullanması yeme ya da içme ile ilgili değildir. İslam alimlerine göre de bu durum kişilerin orucunun bozulmasına sebep olacak bir durum değildir.

Diyanetin 2005 yılında vermiş olduğu karara göre kişilerin orucu burun spreyi ile bozulmamaktadır. Bu nedenle sağlık açısı ile burun spreyi kullanan kişiler gönül rahatlığı ile oruçlarını tutmaya devam edebilir.

Burun spreyinin orucu bozup bozmadığı Diyanete en sık sorulan sorular arasında yer almaktadır. Diyanete göre burun spreyi kullanımı orucu bozan bir durum değildir. Bilindiği gibi ağız çalkalama halinde ağızda bir rutubet meydana gelir. Bu rutubetin yutulması orucun bozulmasına sebebiyet vermez. İşte burun spreyi kullanımında da mideye ulaşan sıvı ağız çalkalamada mideye ulaşan sıvı kadardır. Bu nedenle de burun spreylerinin orucu bozmadığı söylenebilir. Bunun yanında bu işlem yeme içme amacı ile de yapılmamaktadır.



