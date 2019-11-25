Burun tıkanıklığının birden çok nedeni olabilir. Üst solunum yolları hastalıkları, sinüzit, kötü hava koşulları veya sigara kullanımı burun tıkanıklığı yaşamamıza neden olabilen etkenlerdendir. Sürekli burun tıkanıklığı açma yöntemleri arıyor ve burun tıkanıklığı nasıl açılır merak ediyorsanız haberimize bakmanız size yardımcı olacaktır.

Burundan rahat nefes alma beynimizden kalbimize, saç telimizden ayak tırnağına kadar her organımız için hayati önem taşır. Rahat nefes alamamak baş ağrısına, sabah yorgun bitkin uyanmaya, gün içinde uyuklamaya meyil oluşturmaya, kronik yorgunluğa sebep olan bir durumdur.

Burun tıkanıklığı neden olur?

Üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik sigara kullanımı, kötü hava koşulları, ya da kısa süreli alerjik sorunlar nedeniyle burun tıkanır. Bu durumlarda çözüm daha çok burun açıcı spreyler, alerji ilaçları, tuzlu bikarbonatlı su kullanılması, denize girilmesi gibi basit yollardır. Uzun süreli burun tıkanıklığı genellikle burun orta direğinin eğriliği (Deviasyon), burun eti (Konka) büyüklüğü, Geniz eti büyümesi, nazal polip( alerji veya sinüzit kaynaklı olabilir), Kronik sinüzit yıllardan beri olan burun tıkanıklığının bir sebebi olarak karşımıza çıkabilir. Uzun süreli alerjik nezle (Rinit) kronik burun tıkanıklığının başka bir sebebi olabilir. Alerji dışındakiler genellikle basit kısa operasyonlarla çözülebilecek sorunlardır.

Çocuklarda burun tıkanıklıklarının en sık sebepleri ise alerjik sorunlar ve geniz eti varlığıdır. Çözüm ise alerji tedavisi ve geniz eti alınmasıdır.

Burun tıkanıklığını gidermek için en çok tercih edilen yöntem sıcak buharlı bir duş almaktır. Çoğunlukla işe yarayan bir yöntemdir.

Bol bol su tüketmek burunda tıkanıklığa sebep olan sümüklerin seyrelip dışarı kolayca çıkmasını sağlayacaktır.

Buruna ılık kompres yapmak burun içerisindeki sümükleri yumuşatacağı için rahatlamanıza fayda sağlayabilir.

Uyurken yüksek yastık kullanmak burnunuz tıkalıyken daha kaliteli bir uyku uyumanızı sağlayacaktır.

Sıcak veya ılık bitki çayları tüketmek burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olacaktır.

Burun tıkandığında baharatlı yiyecekler tüketmek sinüslerin açılmasını sağlayacaktır.

Mentol, okaliptüs ve/veya kafur içeren merhemler burun tıkanıklığının giderilmesinde oldukça faydalıdır.

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