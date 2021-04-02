Burun tıkanıklığının birden çok nedeni olabilir. Üst solunum yolları hastalıkları, sinüzit, kötü hava koşulları veya sigara kullanımı burun tıkanıklığı yaşamamıza neden olabilen etkenlerden. Sürekli burun tıkanıklığı açma yöntemleri arıyor ve burun tıkanıklığı nasıl açılır merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Burundan rahat nefes alma beynimizden kalbimize, saç telimizden ayak tırnağına kadar her organımız için hayati önem taşır. Rahat nefes alamamak baş ağrısına, sabah yorgun ve bitkin uyanmaya, gün içinde uyuklamaya, kronik yorgunluğa sebep olan bir durum.





Burun tıkanıklığı neden olur?

Üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik sigara kullanımı, kötü hava koşulları ya da kısa süreli alerjik sorunlar nedeniyle burun tıkanır. Bu durumlarda çözüm daha çok burun açıcı spreyler, alerji ilaçları, tuzlu bikarbonatlı su kullanılması, denize girilmesi gibi basit yollardır. Uzun süreli burun tıkanıklığının genellikle belli başlı sebepleri vardır:

Burun orta direğinin eğriliği (deviasyon),

Burun eti (konka) büyüklüğü,

Geniz eti büyümesi,

Nazal polip (alerji veya sinüzit kaynaklı olabilir),

Kronik sinüzit

Uzun süreli alerjik nezle (rinit)

Alerji dışındaki bu sorunların hepsi, genellikle basit ve kısa operasyonlarla çözülebilecek sorunlar. Çocuklarda burun tıkanıklıklarının en sık sebepleri ise alerjik sorunlar ve geniz eti. Çözüm ise alerji tedavisi ve geniz eti alınması.





Burun tıkanıklığını gidermek için en çok tercih edilen yöntem sıcak buharlı bir duş almak. Çoğunlukla işe yarayan bir yöntem.

Bol bol su tüketmek burunda tıkanıklığa sebep olan sümüklerin seyrelip dışarı kolayca çıkmasını sağlar.

Buruna ılık kompres yapmak, burun içerisindeki sümükleri yumuşatacağı için rahatlamanızı sağlayabilir.

Uyurken yüksek yastık kullanmak burnunuz tıkalıyken daha kaliteli bir uyumanızı sağlar.

Sıcak veya ılık bitki çayları tüketmek burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olur.

Burun tıkandığında baharatlı yiyecekler tüketmek sinüslerin açılmasını sağlar.

Mentol, okaliptüs ve/veya kafur içeren merhemler burun tıkanıklığının giderilmesinde faydalıdır.





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