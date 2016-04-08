Op.Dr. Ali Murat Akkuş – Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı





Bazı hastaların burun ucu daha sarkık ve uzun olur. Bu hastalarda plastik cerrahın burun yapısına göre farklı teknik uygulaması gerekebilir. Bu tip hastalarda ameliyat sırasında uygun kullanılarak ameliyat yapılmadığında burun ucunun düşmesi söz konusu olabilir. Ancak tecrübeli bir plastik cerrah burnun tipine göre uygun teknikleri yeterince uyguladığında burun ucunun düşmesi, sarkması gibi bir sorun yaşanması söz konusu değildir.

Bazen burun uç kısmının arkasındaki çıkıntı şiş olur. Bu da hastaların burnunun ucunu aşağıya doğru daha sarkık görmelerine neden olur ve burun ucunun düştüğünü zannederler. Burun ucu yani tip dediğimiz tam uç kısmın arkasında şişlik olması aslında burun şekil bozukluğudur; fakat göz yanılgısı ile burnun ucunu aşağıya doğru sarkık gibi gösterir ve şekil bozukluğunu burun ucu düşmesi gibi algılanır. Yine bu sorunda teknik bir hataya bağlıdır. Yine burun ucunun arkasındaki şişliğin meydana gelmesi de burun ameliyatı sırasında yeterli tekniğin uygulanmamış olmasından kaynaklanır. Fakat burun ameliyatları konusunda bilgi ve deneyim sahibi bir plastik cerrahın elinde bu şekilde bir şekil bozukluğu da meydana gelmez. Bu sorunun çözümü için ise yapılması gereken burun ucunun arkasındaki şişliğin düzeltilmesidir. Bu şekilde sorun ortadan kalkacaktır.



