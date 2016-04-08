Burun ucu düşmesi

Burun ucu düşmesi

08 Nisan 2016, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Burun ucu düşmesi

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Op.Dr. Ali Murat Akkuş – Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Bazı hastaların burun ucu daha sarkık ve uzun olur. Bu hastalarda plastik cerrahın burun yapısına göre farklı teknik uygulaması gerekebilir. Bu tip hastalarda  ameliyat sırasında uygun kullanılarak ameliyat yapılmadığında  burun ucunun düşmesi söz konusu olabilir. Ancak tecrübeli bir plastik cerrah burnun tipine göre uygun  teknikleri yeterince uyguladığında burun ucunun düşmesi, sarkması  gibi bir sorun yaşanması söz konusu değildir.
Bazen  burun uç kısmının arkasındaki çıkıntı şiş olur. Bu da  hastaların burnunun ucunu  aşağıya doğru daha sarkık görmelerine neden olur ve burun ucunun düştüğünü zannederler. Burun ucu yani tip dediğimiz tam uç kısmın arkasında şişlik olması aslında burun şekil bozukluğudur; fakat göz yanılgısı ile burnun ucunu aşağıya doğru sarkık gibi gösterir  ve şekil bozukluğunu burun ucu düşmesi gibi algılanır. Yine  bu sorunda  teknik bir hataya bağlıdır. Yine burun ucunun arkasındaki şişliğin meydana gelmesi de burun ameliyatı sırasında yeterli tekniğin uygulanmamış olmasından kaynaklanır.  Fakat burun ameliyatları konusunda bilgi ve deneyim sahibi bir plastik cerrahın elinde bu şekilde bir şekil bozukluğu da meydana gelmez. Bu sorunun çözümü için ise yapılması gereken burun ucunun arkasındaki şişliğin düzeltilmesidir. Bu şekilde sorun ortadan kalkacaktır.

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