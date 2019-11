Burundaki siyah noktalardan kurtulmanın yolları

Siyah noktalar neden ve nasıl oluşur?

Siyah noktaları temizlemenin yolları



Limon maskesi nasıl yapılır?

Söz konusu cilt bakımı olunca kadınların ilk kurtulmaya çalıştığı şeylerden biri de siyah noktalardır. Ne sıkmadan durabilirsin ne de onu görmek istiyorsunuz... O zaman gelin bu can sıkıcı cilt problemlerinden biri olan siyah noktalardan kurtulmanın yöntemlerini öğrenmeden önce siyah noktaların nasıl oluştuğunu öğrenelim.Siyah noktalar insanın kendi yağının, ölü cilt hücrelerinin, bakteri ve kirin ciltteki gözenekleri tıkanması sonucu oluşur. Daha sonra oluşan bu kirler burun ya da başka vücut kısımlarında şişliğe neden olur. Genelde bu siyah noktalar yüzün belli kısımlarında oluşur. Bu kısımlar yüz, burun, alın ve çene çevresindir. Bu siyah noktalar nerede çıkarsa çıksın, kurtulmak için yapılması gereken ilk iş vücut ve yüz temizliğidir.- Su her zaman en iyi kir giderici olarak bilinmiştir. Fırsat buldukça yüzünü yıkamanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca kendi yüzünüze göre bir sabun bulup bu sabun ile yüzünüzü günün belli vakitlerinde yıkayın. Özellikle sabah uyandığınızda ve dışarıdan eve geldiğinizde yüzünüzü yıkamayı ihmal etmeyin.- Siyah noktalardan kurtulmanın en önemli yolu cildi hep temiz tutmaktır. Bunun için yatmadan önce makyajınızı mutlaka temizlemelisiniz. Ellerinizi gün içinde yüzünüzden uzak tutmanız da faydalı olacaktır.Gece yatmadan önce yarım limon suyunu bir kabın içerisine sıkın ve pamuk yardımıyla göz ve dudak çevresi dışında önceden temizlediğiniz tüm yüzünüze sürün. Çok bastırmadan sürmeye ve sivilceleri patlatmamaya dikkat edin. Yastık kılıfınızı her gün değiştirin ve önceden ütüleyin. Biraz kaşıntı ve yanma hissi olması normaldir. Bu şekilde sabaha kadar uyuyun ve sabah yüzünüzü ılık su ile nazikçe yıkayın. Ve yüzünüzü temiz havlu ile kurulayın. Bu uygulamayı cilt durumunuza göre haftada 2-3 defa yapabilirsiniz. Her uygulamada taze yarım limonu sıkmalı ve uygulamalısınız. Yüzünde kızarıklık ve hassasiyet olursa haftada bir uygulayın.Aşırı hassas ve kuru ciltler limon maskesini kullanmamalıdırlar. Sivilceye meyilli, karma, yağlı ciltler bu maskeyi kullanabilirler.