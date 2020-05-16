Buse Bahçekapılı diyetisyene gitmeden 25 kilo verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Bahçekapılı kızları; Nil’i Ekim 2016’da, Naz’ı Nisan 2018’de dünyaya getirmişti. Eski formuna hızla kavuşamayınca da sosyal medyada ağır hakaretlere uğramıştı. Eylül 2019’da kilolarına karşı başlattığı savaşı 7 ayda kazandı. 83’ten 58’e düşüp hedefine ulaştı. 25 kilodan nasıl kurtulduğunu soranlara da “Aralıklı oruç diyeti (intermittent fasting) yaptım. Ama asıl önemli olan; inanmak. İrade ve azim şart. Kafaya koyduktan sonra insanın başaramayacağı hiçbir şey yok bu hayatta” yanıtını verdi.

Günde 2 öğün

Buse Bahçekapılı diyet günlerinde ne yiyip içtiğini şöyle anlattı.

“Günde sadece 2 öğün yetti. Kahvaltımı saat 11.00’de yaptım. Yumurta, salatalık, yeşillik ve domatesten oluştu. Bazen yulaf lapası da yedim.”

“İkinci öğün; 17.00’de. Tavuk veya balık tercih ettim.”

“O saatten sonra karnım çok acıktıysa ağzıma bir avuç beyaz leblebi attım”

“Şekersiz Türk kahvesi, yeşil ve beyaz çayımı ihmal etmedim.”

“En önemlisi günde iki litre su içtim.”

“Sporumu hiç aksatmadım. Her gün en az 10 bin adım attım. Kardio yaptım ve kick boksa başladım.”