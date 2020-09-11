Olay, 5 Eylül günü, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Buse Melisa K., balkonda emekli astsubay babası Özay K.’nin (49) beylik tabancasını başına dayayarak yaşamına son verdi. İntihar etmeden önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenilen Buse, gözyaşları arasında Ahrandı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Özay K.’nin ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. ’Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun?’ dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm" dediği öğrenildi. İşlemleri sonrası ’intihara sürükleme’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen baba Özay K., serbest bırakıldı.

Arkadaşlarından duygulandıran mektup

Buse Melisa K.’nın arkadaşları bugün mezarını ziyaret etti. Arkadaşları, Buse’nin mezarlığına, duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektup bıraktı. Buse’nin, ’Burnak’ adlı arkadaşı, "Seni çok seviyorum meleğim. Her daim seveceğim. Kalbimde izin asla çıkmayacak. Seni asla unutmayacağım" derken, Elif adlı arkadaşı ise, "Keşke bu güzellik karşısındı bir ilahi okuyabilseydim" yazdı.

Genç kızın arkadaşı Sude ise, "İyiler kaybetmez ama kaybedebilir" yazarken, bir başka arkadaşı ise "Sen bizim küçük meleğimizsin seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Ölen genç kızın arkadaşlarından biri de, "Yalvarıyorum gel. Her zamanki gibi konuşalım. Lütfen beni affet. Seni kurtaramadığım, yanında olamadım. Sabret az kaldı" yazdı. İdil adlı bir arkadaşı ise, "Seni çok seviyorum. Sen orada daha çok mutlusun. Ayrıca orada olamadığım için çok mutsuzum" ifadelerini kullandı.

DHA