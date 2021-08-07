Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibine mağlup olan Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı.

Kadınlar boksta Türkiye'nin ilk madalyasının sahibi olarak tarihi bir başarı elde eden Buse Naz Çakıroğlu, mücadele sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Boksta finale yükselen bir diğer sporcumuz Busenaz Sürmeneli ise, TSİ 9.15'te altın madalya için ringe çıkacak. Milli boksörün finaldeki rakibi, Çinli sporcu Hong Gu olacak.