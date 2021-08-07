Spor Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya! Tarihe geçti

Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya! Tarihe geçti

Spor

Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya! Tarihe geçti

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bulgar boksör Krasteva kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazanarak kadınlar boksta tarihteki ilk madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 08:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibine mağlup olan Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı.

Kadınlar boksta Türkiye'nin ilk madalyasının sahibi olarak tarihi bir başarı elde eden Buse Naz Çakıroğlu, mücadele sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Boksta finale yükselen bir diğer sporcumuz Busenaz Sürmeneli ise, TSİ 9.15'te altın madalya için ringe çıkacak. Milli boksörün finaldeki rakibi, Çinli sporcu Hong Gu olacak.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD basketbolda Fransa'yı devirdi! 16. kez olimpiyat şampiyonu oldu