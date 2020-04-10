Buse Terim Bahçekapılı 21 kiloyu nasıl verdi?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı kızlarını 18 ay arayla dünyaya getirmiş, bu süreçte aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada ağır yorumlarla karşılaşmıştı. Kendisine yakışıksız mesaj yazan bir takipçisine şöyle cevap vermişti: “Bir kadının hemcinsine ayı demesine inanamıyorum! Bunu yazarken utanmıyor musunuz? Ben okurken utanıyorum. Beni rahat bırakın. Kilomu vereceğim. O zaman da dersiniz ki ‘zayıflık hiç yakışmadı’. Çünkü kafanız karışık, ruhlarınız kötü. Sizin gibiler yüzünden sosyal medyadan soğudum.”

Diyetin püf noktası

Bu isyanın üzerinden aylar geçti. Buse Terim incecik olmuş fotoğrafını Instagram’da paylaşarak herkesi şaşırttı. Aralıklı oruç sistemiyle 6 ayda 21 kilo verdiğini söyledi. Belirli saatlerde aç kalınan diyette protein ve sebze ağırlıklı beslendi. Günde 1.5 litre su tüketti. Her gün bir saat pilates, sabah-akşam yürüyüş yaptı.

Şeker, un ve tuzu hayatından çıkardı. Abur-cubur diye tabir edilen atıştırmalık yiyecekleri kesti. Bu süreçte eşi Volkan Bahçekapılı’nın kendisine destek olduğunu söyleyen Buse “Zor anlarda ‘hadi devam’ diyerek beni motive etti” diyor.

Dünyaca ünlü yıldızlar Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Hugh Jackman ve Miranda Kerr’in de yaptığı ‘aralıklı orucu’ Türkiye’de uygulayan isimlerin başında Ajda Pekkan geliyor. Aralıklı oruç en basit tanımıyla kişinin belirli saat aralıklarında kendini aç bırakması.

Diyeti yapanlar öğünleri atlayarak ve belirledikleri bazı süreleri tamamen aç kalarak geçiriyor. Amaç; alınan kalori ile yakılan kaloriyi dengelemek. En popüler uygulama öğlen 12.00 ile akşam 18.00 arası yemek yiyip geri kalan 18 saati aç geçirmek.