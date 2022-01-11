Merve Terim, Fatih Terim için "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" paylaşımını yaptı. Paylaşımda Fatih Terim ile torunu Yaman yer aldı.

Terim'in diğer kızı Buse Terim de herhangi bir açıklama yazmadan peş peşe babası ve kızlarıyla olan aile pozlarını paylaştı.



