Futbol Buse Terim ve Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı

Buse Terim ve Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı

Futbol

Buse Terim ve Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan sonra Terim ailesinden paylaşımlar geldi. Fatih Terim'in iki kızı Buse Terim ve Merve Terim, babalarına fotoğraflarla ve sözleriyle destek verdi.

11 Ocak 2022, Salı 12:34 Son Güncelleme:
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Merve Terim, Fatih Terim için "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" paylaşımını yaptı. Paylaşımda Fatih Terim ile torunu Yaman yer aldı.

Terim'in diğer kızı Buse Terim de herhangi bir açıklama yazmadan peş peşe babası ve kızlarıyla olan aile pozlarını paylaştı.


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