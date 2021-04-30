Magazin Buse Terim'den tazminat davası

Buse Terim'den tazminat davası

Magazin

Buse Terim'den tazminat davası

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sosyal medyadan kendisine ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olduğu Ercan Ş.’ye bir dava daha açtı.

30 Nisan 2021, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Buse Terim, ceza davasının ardından bu defa 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hürriyet'in haberine göre, dilekçede, “Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz” denildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Kısıtlama aşkınızın sonu olmasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mantının kerameti
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Melis Sezen'den dikkat çeken itiraflar: Kapısına gittim, aç kapıyı diye vurdum!