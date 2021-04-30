Buse Terim, ceza davasının ardından bu defa 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hürriyet'in haberine göre, dilekçede, “Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz” denildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.