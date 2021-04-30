Buse Terim'den tazminat davası
Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sosyal medyadan kendisine ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olduğu Ercan Ş.’ye bir dava daha açtı.
30 Nisan 2021, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
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Buse Terim, ceza davasının ardından bu defa 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hürriyet'in haberine göre, dilekçede, “Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz” denildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.