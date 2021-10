Buse Terim’in düzenlediği anne ve çocuk festivali gün sayıyor!

Anne ve bebeklerin buluşacağı “Baby On The Fest by Buse Terim” bu yıl açık havada gerçekleşiyor. Anne, bebek ve çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulduğu festivalde alışveriş imkanının yanı sıra çocuklar için çeşitli aktivite ve atölyeler, annelere de alanlarında uzman konuşmacılarla seminerler düzenleniyor. Bu yıl anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik, 50 markanın yer alacağı organizasyon Maximum Uniq İstanbul’da gerçekleşecek.

UZMANLARLA SÖYLEŞİLER

Alışverişin yanı sıra eğitici ve öğretici konulara da yer veren festivalin moderatörlüğünü Ceyda Düvenci yapıyor. Anneler alışveriş yaparken çocukların da keyifli vakit geçirmeleri için düzenlenen etkinlikler arasında uzmanlarla söyleşiler de yer alıyor. Festivale giriş ve tüm etkinlikler ise ücretsiz.