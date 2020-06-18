Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Bahçekapılı kızları; Nil’i Ekim 2016’da, Naz’ı Nisan 2018’de dünyaya getirmişti.

Eylül 2019’da diyete giren ve 83 kilodan 58’e düşen Buse Bahçekapılı Instagram’da paylaştığı fotoğrafla bir kez daha güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Buse Terim'in bu fotoğrafına takipçilerinden övgü dolu sözler geldi.

'Midemi küçülttürdüğümü iddia edenler oldu'

Mide ameliyatı geçirdiği yönündeki iddialar ile ilgili Buse Terim şu açıklamayı yapmıştı:

“Sağlıksız yaşadığımı fark ettiğim noktada karar verdim, özüme dönmek istedim. Midemi küçülttürdüğümü iddia edenler oldu. Gülüyorum sadece. Korkarım zaten."







