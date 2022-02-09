Buse Varol en çok şarkıcı Alişan’ın eşi olarak magazin gündeminde yer alsa da Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda yer alan isimlerden biri. Ayrıca birçok dizide de rol aldığı da biliniyor. Buse Varol ve Alişan çiftinin kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamaları ise son günlerde “Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu?” sorularına neden oldu…

BUSE VAROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol aslen Manisalı. Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2021 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı. Yarışmanın ardından bir süre modellik yapan güzel isim, sonrasında aldığı tekliflerle televizyon dünyasına adım attı. Oyunculuk kariyerine Tozlu Yollar isimli dizi ile adım atan Buse Varol, Arka Sokaklar, Sevda Kuşun Kanadında, Rüya, Şehrin Melekleri ve Kış Güneşi isimli dizilerde rol aldı.

Çok Tatlı isimli programın sunuculuğunu da yapan Buse Varol en son Payitaht: Abdülhamid dizisinde Mislimelek Sultan karakterine hayat vermişti.

Buse Varol 2017 yılında Dostlar Mahallesi isimli dizide rol alırken, aynı dizide yer alan rol arkadaşı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2019 yılında Burak isminde bir oğulları ve 2021 yılında ise Eliz isminde bir kız çocukları dünyaya geldi.

ALİŞAN VE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU?

Alişan ve Buse Varol çiftinin aralarının açık olduğuna ilişkin haberler, Alişan’ın kızı Eliz’in doğum gününü annesiyle birlikte kutlaması ve Buse Varol’un kendi kızının doğum gününde eşinin yanında olmamasıyla çıkmaya başladı. Buse Varol kayınvalidesinin düzenlediği doğum günü partisine kendisinin davet edilmediğini ifade etmişti.

Ardından Buse Varol kızının doğum gününü 5 yıldızlı bir otelde ayrı şekilde kutladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Buse Varol ve Alişan çiftinin boşanacağına ilişkin söylentiler sosyal medyada daha sık dile getirilmeye başlandı. Hatta öyle ki çiftin boşanma dilekçelerini mahkemeye sundukları ve hukuki işlemlerin gizlilikle yürütüldüğü ve çiftin yakınlarının da bu ayrılığı doğruladığı da konuşulan konular arasında yer adı.

Konuyla ilgili açıklama ise Alişan’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan ünlü isim, boşanma söylentilerini yalanladı.

Alişan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız" dedi.