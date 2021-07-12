Yaklaşık 20 gün önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BUSE VAROL'DAN YENİ PAYLAŞIM

Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte, aynı zamanda menajeri olan kardeşinden gelecek iyi haberleri bekleyen hastane önünden ayrılmıyor.

Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.

İKİ KIZ BABASI

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.

YAŞAR İPEK ZİYARET ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etmişti.

"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL HABERLER VAR"

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri hakkında müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söylemişti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Daha önce de Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş, hastane önünde gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalışmıştı.

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, “İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM KARDEŞİM"

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" notunu düşmüştü.







