Büşra Develi pijamalı tarzıyla kameralara yansıdı

Erkek Severse' dizisi çekimleri için geldiği Cihangir’de set karavanından pijamaları ile çıkan Büşra Develi, flaşların patlamasıyla şaşkınlığını saklayamadı. Dijital platformda izleyici karşısında çıkan 28 yaşındaki güzel, “Çok utandım, beni pijamayla çekmeseydiniz iyiydi” diyerek, gülmeye başladı.