Büşra Develi pijamalı tarzıyla kameralara yansıdı
Büşra Develi, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Pijamalarıyla set karavanından çıkan Büşra Develi, flaşların patlamasıyla kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı.
02 Mart 2022, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Erkek Severse' dizisi çekimleri için geldiği Cihangir’de set karavanından pijamaları ile çıkan Büşra Develi, flaşların patlamasıyla şaşkınlığını saklayamadı. Dijital platformda izleyici karşısında çıkan 28 yaşındaki güzel, “Çok utandım, beni pijamayla çekmeseydiniz iyiydi” diyerek, gülmeye başladı.
BUNLARI DA OKUYUN