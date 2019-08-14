Oyuncu Büşra Develi, 2015'te 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde oynarken meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki 1 yıl önce bitti.

Büşra Develi geçen mayıs ayında da Cem Aktay ile Beyoğlu Asmalısescit'te görüntülenmişti. Develi'den ilk kez aşk fotoğrafı geldi.

Büşra Develi ve Burak Deniz'i birbirine çok yakıştıran hayranları, Cem Aktay'ı Burak Deniz ile karşılaştırmaya başladı. Özellikle ''Gözler Burak'ı aradı'' yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Burak Deniz-Büşra Develi

CEM AKTAY KİMDİR?

Cem Aktay; Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu.

ÇOK SEVİLİYOR

Üniversite eğitimini yurtdışında alan Cem Aktay beyefendiliği ve sempatikliği ile yakın çevresinde çok seviliyor.