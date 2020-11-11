Büşra isminin anlamı nedir? Büşra isminin ebced değeri

Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Büşra ismidir. Peki, Büşra isminin anlamı nedir? Büşra ne anlama gelir? Büşra'nın anlamı nedir? Büşra ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.





Büşra isminin anlamı nedir?

Müjde, sevinçli haber.

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Büşra isminin kökeni arapçadır.

Duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.

İç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir.







