Magazin Büşra Pekin 6 ayda değişti

Büşra Pekin 6 ayda değişti

Magazin

Büşra Pekin 6 ayda değişti

Büşra Pekin başrolünü oynadığı ‘Bayi Toplantısı’ filminin galasında görenleri şaşırttı.

20 Şubat 2020, Perşembe 11:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Bir yıl önceki halinden eser kalmayan oyuncu “Size neler oldu böyle?” sorusuna cevap verdi.

  • Son 6 ayda 15 kilo verdim.
  • Göğüs küçültme ameliyatı geçirdim.
  • Botoks yerine saç örgüsü yapıyorum.
  • Örgüyü sıkı şekilde geriye toplayınca yüz geriliyor, botoks etkisi yaratıyor.
  • Saç rengimi ve modelini değiştirdim.
  • Yüzümde dolgu, burnumda ya da dişimde estetik yok.

İlgili Haberler
İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesindeBüşra Pekin ile Ersay Üner ayrıldı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Merkür Retrosu ve Mars Oğlak Transiti!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Kıvılcım Ural: Şikayetleri geri çektik sular duruldu