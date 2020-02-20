Büşra Pekin 6 ayda değişti
Büşra Pekin başrolünü oynadığı ‘Bayi Toplantısı’ filminin galasında görenleri şaşırttı.
20 Şubat 2020, Perşembe 11:33 Son Güncelleme:
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Bir yıl önceki halinden eser kalmayan oyuncu “Size neler oldu böyle?” sorusuna cevap verdi.
- Son 6 ayda 15 kilo verdim.
- Göğüs küçültme ameliyatı geçirdim.
- Botoks yerine saç örgüsü yapıyorum.
- Örgüyü sıkı şekilde geriye toplayınca yüz geriliyor, botoks etkisi yaratıyor.
- Saç rengimi ve modelini değiştirdim.
- Yüzümde dolgu, burnumda ya da dişimde estetik yok.
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