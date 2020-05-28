Büşra Pekin: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz
Karantina günlerini renkli videoları ile keyifli hale getiren Büşra Pekin, sosyal medya hesabından milyonların duygularına tercüman oldu.
28 Mayıs 2020, Perşembe 11:42 Son Güncelleme:
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Son dönemin en başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerinde evden çıkmayan ünlülerden Eğlenceli kısa videolar çekerek sosyal medyada takipçilerini eğlendiren Büşra Pekin, çektiği bütün videolarla güldürüyor.
Bakan Koca'yı etiketledi
Büşra Pekin Instagram hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mesaj gönderdi. Vaka sayısı ile çektiği videoya, "Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştü. Video kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.
İŞTE O VİDEO
https://www.instagram.com/p/CAp2_0Gg2vI/