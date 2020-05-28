Büşra Pekin: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

Son dönemin en başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerinde evden çıkmayan ünlülerden Eğlenceli kısa videolar çekerek sosyal medyada takipçilerini eğlendiren Büşra Pekin, çektiği bütün videolarla güldürüyor.

Bakan Koca'yı etiketledi

Büşra Pekin Instagram hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mesaj gönderdi. Vaka sayısı ile çektiği videoya, "Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştü. Video kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

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